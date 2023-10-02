Винищувачі Typhoon ВПС Британії прибули до Польщі

Велика Британія вже розгорнула винищувачі Королівських ВПС Typhoon у Польщі, щоб допомогти захистити країну перед загрозою російської агресії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter (X).

Він зазначив, що британські пілоти разом з польськими екіпажами F-16 патрулюватимуть повітряний простір країни.

The Royal Air Force's Typhoon fighters are already in Poland. British pilots together with our F-16 crews will patrol Polish airspace. This is the result of my talks with the British Minister of Defense. Together, we ensure the security! #StrongerTogether https://t.co/3R7abARDmk pic.twitter.com/JchCCOfCNo — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) October 2, 2023

"Це результат моїх переговорів з британським міністром оборони. Разом ми гарантуємо безпеку", – додав Блащак.

Напередодні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на з’їзді Консервативної партії заявив, що два британські винищувачі мають захистити Польщу, де скоро відбудуться парламентські вибори, від російського втручання.

Він також заявив, що під керівництвом Ріші Сунака консерватори ставлять Велику Британію "в самісіньке серце НАТО".

Грант Шаппс очолив Міністерство оборони Британії замість Бена Воллеса з вересня 2023 року. "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.