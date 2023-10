Винищувачі Typhoon ВПС Британії прибули до Польщі

Велика Британія вже розгорнула винищувачі Королівських ВПС Typhoon у Польщі, щоб допомогти захистити країну перед загрозою російської агресії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter (X).

Він зазначив, що британські пілоти разом з польськими екіпажами F-16 патрулюватимуть повітряний простір країни.

The Royal Air Force's Typhoon fighters are already in Poland. British pilots together with our F-16 crews will patrol Polish airspace. This is the result of my talks with the British Minister of Defense. Together, we ensure the security! #StrongerTogether https://t.co/3R7abARDmk pic.twitter.com/JchCCOfCNo