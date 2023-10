Истребители Typhoon ВВС Британии прибыли в Польшу

Великобритания уже развернула истребители Королевских ВВС Typhoon в Польше, чтобы помочь защитить страну перед угрозой российской агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter (X).

Он отметил, что британские пилоты вместе с польскими экипажами F-16 будут патрулировать воздушное пространство страны.

The Royal Air Force's Typhoon fighters are already in Poland. British pilots together with our F-16 crews will patrol Polish airspace. This is the result of my talks with the British Minister of Defense. Together, we ensure the security! #StrongerTogether https://t.co/3R7abARDmk pic.twitter.com/JchCCOfCNo