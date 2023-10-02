Истребители Typhoon ВВС Британии прибыли в Польшу

Великобритания уже развернула истребители Королевских ВВС Typhoon в Польше, чтобы помочь защитить страну перед угрозой российской агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter (X).

Он отметил, что британские пилоты вместе с польскими экипажами F-16 будут патрулировать воздушное пространство страны.

The Royal Air Force's Typhoon fighters are already in Poland. British pilots together with our F-16 crews will patrol Polish airspace. This is the result of my talks with the British Minister of Defense. Together, we ensure the security! #StrongerTogether https://t.co/3R7abARDmk pic.twitter.com/JchCCOfCNo — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) October 2, 2023

"Это результат моих переговоров с британским министром обороны. Вместе мы гарантируем безопасность", – добавил Блащак.

Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс на съезде Консервативной партии заявил, что два британских истребителя должны защитить Польшу, где скоро состоятся парламентские выборы, от российского вмешательства.

Он также заявил, что под руководством Риши Сунака консерваторы ставят Великобританию "в самое сердце НАТО".

Грант Шаппс возглавил Министерство обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса с сентября 2023 года. "ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье Министр, приютивший семью из Украины.