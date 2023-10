Глава МЗС Литви: Україна проведе реформи на шляху до ЄС попри чиїсь сумніви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив упевненість у тому, що Україна зможе провести необхідні для вступу до Євросоюзу реформи.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у Twitter (X) на тлі неформальної зустрічі з главами МЗС країн Євросоюзу, яка вперше в історії проходить у Києві.

Він нагадав, що Литва успішно здійснила складний процес реформ, необхідних для вступу до ЄС, хоча багато хто говорив, що це неможливо.

Lithuania successfully went through the difficult process of reforms needed to join the EU, even though many said it was impossible. Ukraine will also prove doubters wrong, and Lithuania will be here to help. No doubts, no backtracking, we don't abandon our friends. @DmytroKuleba pic.twitter.com/p5tpxvP6oA