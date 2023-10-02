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Глава МЗС Литви: Україна проведе реформи на шляху до ЄС попри чиїсь сумніви

Понеділок, 2 жовтня 2023, 18:18

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив упевненість у тому, що Україна зможе провести необхідні для вступу до Євросоюзу реформи.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у Twitter (X) на тлі неформальної зустрічі з главами МЗС країн Євросоюзу, яка вперше в історії проходить у Києві.

Він нагадав, що Литва успішно здійснила складний процес реформ, необхідних для вступу до ЄС, хоча багато хто говорив, що це неможливо.

"Україна також доведе, що ті, хто сумнівається, неправі, а Литва їй допоможе. Жодних питань, жодних відступів, ми не кидаємо своїх друзів", – зазначив Ландсбергіс.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

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