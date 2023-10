Глава МИД Литвы: Украина проведет реформы на пути в ЕС вопреки чьим-то сомнениям

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил уверенность в том, что Украина сможет провести необходимые для вступления в Евросоюз реформы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в Twitter (X) на фоне неформальной встречи с главами МИД стран Евросоюза, которая впервые в истории проходит в Киеве.

Он напомнил, что Литва успешно осуществила сложный процесс реформ, необходимых для вступления в ЕС, хотя многие говорили, что это невозможно.

Lithuania successfully went through the difficult process of reforms needed to join the EU, even though many said it was impossible. Ukraine will also prove doubters wrong, and Lithuania will be here to help. No doubts, no backtracking, we don't abandon our friends. @DmytroKuleba pic.twitter.com/p5tpxvP6oA