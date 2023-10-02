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Глава МИД Литвы: Украина проведет реформы на пути в ЕС вопреки чьим-то сомнениям

Понедельник, 2 октября 2023, 18:18

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил уверенность в том, что Украина сможет провести необходимые для вступления в Евросоюз реформы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в Twitter (X) на фоне неформальной встречи с главами МИД стран Евросоюза, которая впервые в истории проходит в Киеве.

Он напомнил, что Литва успешно осуществила сложный процесс реформ, необходимых для вступления в ЕС, хотя многие говорили, что это невозможно.

"Украина также докажет, что сомневающиеся неправы, а Литва ей поможет. Никаких вопросов, никаких отступлений, мы не бросаем своих друзей", – отметил Ландсбергис.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

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Литва Вступление в ЕС