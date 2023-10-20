Новий німецький посол розповів про свої головні задачі і майбутнє України

Новий німецький посол у Києві Мартін Єгер став одним з небагатьох західних послів, який приїхав до Києва з родиною. І він підкреслює: це важливий символ, сигнал того, що він вірить в Україну та її перемогу. Ба більше – він один з небагатьох західноєвропейських топ-дипломатів, який не ухиляється від того, щоби сказати прямо: потрібна саме перемога України, яка повинна включати повернення Криму.

А перше інтерв’ю на посаді посол дав для глядачів та читачів "Європейської правди", за яким ви можете скласти власне враження про оновлену позицію Німеччини. Ми також опублікували англомовне відео інтерв’ю, без перекладу.

Текстова версія нашої розмови – у матеріалі Сергія Сидоренка "Я тут, щоб допомогти вам перемогти у війні". Перше інтерв'ю посла Німеччини в Україні.

Перед початком Великої війни – імідж Німеччини в Україні був катастрофічним. Українці жартували про шоломи, експерти попереджали про далекосяжні наслідки (тоді ЄвроПравда опублікувала жорстку редакційну статтю-попередження).

Єгер вважає, що сприйняття українцями Німеччини фундаментально змінилося від того часу. Він каже, що куди б не приїхав в Україні, відчуває велику вдячність людей.

"Хоча ми не просимо в українців подяки. Але її просто висловлюють мої партнери та співрозмовники", – зазначає німецький посол.

Він вважає, що це через те, що люди тепер усвідомлюють: Німеччина є другим найбільшим донором після США.

Позитивне ставлення українців до Німеччини, за словами Мартіна Єгера, підтверджує і нещодавнє опитування, яке провели на замовлення посольства.

Посол запевнив, що їхня країна продовжить допомагати Україні – стільки, скільки знадобиться.

"Ми будемо на вашому боці стільки, скільки потрібно. Але вона [ця фраза] точно не означає, що на цьому наше партнерство і співпраця закінчиться. Ні, бо у нас із вами є спільне майбутнє!

Моя місія тут, в Україні, має дві складові. Перша місія: я тут, щоб допомогти вам виграти цю війну. І друга місія: я тут, щоб допомогти вам здобути мир", – каже німецький посол.

Перемогою України Мартін Єгер називає повне відновлення її територіальної цілісності.

За його словами, Україна точно буде членом Європейського Союзу і Німеччина підтримує цей шлях.

Посол пояснює, що Німеччина, яка роками була противником євроінтеграції України, зрозуміла, що тепер є сильна політична воля і рішучість з українського боку для того, щоби приєднатися до Європейського Союзу.

Для Німеччини, як зазначає Мартін Єгер, очевидно, що майбутнє України не тільки в ЄС, але й в НАТО.

"Зараз ми обговорюємо шляхи вступу України до НАТО. Однак ваш вступ до Альянсу і поширення на вас ст. 5 Договору НАТО є неможливим, доки триває війна. З цим погоджуються всі, в тому числі наші українські друзі.

В України зараз є дуже досвідчена, загартована в боях армія, яка може стати величезним активом для НАТО у майбутньому. Але для цього має бути ухвалене політичне рішення про вступ", – розповідає дипломат.

Також він визнає, що ситуація в Ізраїлі та Газі "ускладнює всю ситуацію, в якій ми перебуваємо".

"Але я не очікую, що це призведе до скорочення підтримки України. Принаймні, з боку Німеччини цього не буде", – заспокоює посол.

Щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus, то він чітко повідомив, що на даний момент не буде таких постачань.

Повне інтерв’ю – Сергія Сидоренка "Я тут, щоб допомогти вам перемогти у війні". Перше інтерв'ю посла Німеччини в Україні.