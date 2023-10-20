Новый немецкий посол рассказал о своих главных задачах и будущем Украины

Новый немецкий посол в Киеве Мартин Егер стал одним из немногих западных послов, который приехал в Киев с семьей. И он подчеркивает: это важный символ, сигнал того, что он верит в Украину и ее победу. Более того – он один из немногих западноевропейских топ-дипломатов, который не уклоняется от того, чтобы сказать прямо: нужна именно победа Украины, которая должна включать возвращение Крыма.

А первое интервью в должности посол дал для зрителей и читателей "Европейской правды", по которому вы можете составить собственное впечатление об обновленной позиции Германии. Мы также опубликовали англоязычное видео интервью, без перевода.

Текстовая версия нашего разговора – в материале Сергея Сидоренко "Я здесь, чтобы помочь вам победить в войне". Первое интервью посла Германии в Украине.

Перед началом Большой войны – имидж Германии в Украине был катастрофическим. Украинцы шутили о шлемах, эксперты предупреждали о далеко идущих последствиях (тогда ЕвроПравда опубликовала жесткую редакционную статью-предупреждение).

Егер считает, что восприятие украинцами Германии фундаментально изменилось с того времени. Он говорит, что куда бы ни приехал в Украине, чувствует большую благодарность людей.

"Хотя мы не просим у украинцев благодарности. Но ее просто выражают мои партнеры и собеседники", – отмечает немецкий посол.

Он считает, что это из-за того, что люди теперь осознают: Германия является вторым крупнейшим донором после США.

Положительное отношение украинцев к Германии, по словам Мартина Егера, подтверждает и недавний опрос, который провели по заказу посольства.

Посол заверил, что их страна продолжит помогать Украине – столько, сколько понадобится.

"Мы будем на вашей стороне столько, сколько нужно. Но она [эта фраза] точно не означает, что на этом наше партнерство и сотрудничество закончится. Нет, потому что у нас с вами есть общее будущее!

Моя миссия здесь, в Украине, имеет две составляющие. Первая миссия: я здесь, чтобы помочь вам выиграть эту войну. И вторая миссия: я здесь, чтобы помочь вам обрести мир", – говорит немецкий посол.

Победой Украины Мартин Егер называет полное восстановление ее территориальной целостности.

По его словам, Украина точно будет членом Европейского Союза и Германия поддерживает этот путь.

Посол объясняет, что Германия, которая годами была противником евроинтеграции Украины, поняла, что теперь есть сильная политическая воля и решимость с украинской стороны для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу.

Для Германии, как отмечает Мартин Егер, очевидно, что будущее Украины не только в ЕС, но и в НАТО.

"Сейчас мы обсуждаем пути вступления Украины в НАТО. Однако ваше вступление в Альянс и распространение на вас ст. 5 Договора НАТО невозможно, пока идет война. С этим соглашаются все, в том числе наши украинские друзья.

У Украины сейчас есть очень опытная, закаленная в боях армия, которая может стать огромным активом для НАТО в будущем. Но для этого должно быть принято политическое решение о вступлении", – рассказывает дипломат.

Также он признает, что ситуация в Израиле и Газе "усложняет всю ситуацию, в которой мы находимся".

"Но я не ожидаю, что это приведет к сокращению поддержки Украины. По крайней мере, со стороны Германии этого не будет", – успокаивает посол.

Относительно поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus, то он четко сообщил, что на данный момент не будет таких поставок.

Полное интервью – Сергея Сидоренко "Я здесь, чтобы помочь вам победить в войне". Первое интервью посла Германии в Украине.