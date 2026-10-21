Польща заборонила в’їзд у Шенген посадовцю Львівської облради через ініціативу "року УПА"

Польща заборонила на п’ять років в’їзд до Шенгенської зони депутату Львівської обласної ради Святославу Шереметі, який ініціював проголошення на Львівщині 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Про це повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський, пише "Європейська правда".

Раніше у середу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав розпорядження про внесення до списку небажаних осіб голови комісії з питань культури Львівської обласної ради Святослава Шеремети.

"На клопотання Радослава Сікоського Святослава Шеремету було внесено до реєстру небажаних осіб із забороною на в’їзд та перебування в країнах Шенгенської зони строком на п’ять років – до 20 жовтня 2031 року", – повідомив Кервінський у соцмережі Х.

Святослав Шеремета – депутат Львівської облради та директор меморіально-пошукового центру "Доля", який, серед іншого, у жовтні проводив пошукові дослідження в селі Ласків Люблінського воєводства на місці масового вбивства українців, за підсумками яких, за попередніми оцінками, виявили останки понад 40 осіб.

У коментарі ZAXID.NET Шеремета зазначив, що вважає дивною реакцію польських урядовців та політиків на ухвалене з його ініціативи рішення Львівської облради.

"Такі рішення щодо проголошення років УПА та Романа Шухевича приймалися вже неодноразово. Не тільки Львівською, а й іншими обласними радами. Це не є щось нове", – сказав Святослав Шеремета виданню.

Він також запевнив, що рішення Львівської облради не було спрямоване проти когось і тим більше проти поляків чи Польщі.

На думку Шеремети, обмеження йому в’їзду до Польщі негативно позначиться на міждержавних взаєминах у сфері увічнення пам’яті.

20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такий крок допомагає ворогам України.

У середу Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення депутатів Львівської обласної ради було схвалене на регіональному рівні без консультацій з дипломатами та центральними органами влади і є "контрпродуктивним".

За даними джерела в українському уряді, через рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича Польща призупинила постачання військового пакета допомоги Україні.