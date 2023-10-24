TVN24: В автомобілі кортежу президента Польщі знайшли "жучок"

В автомобілі, який належить канцелярії президента Польщі, співробітники Служби державної охорони країни ще влітку цього року виявили пристрій відстеження геолокації.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо польському телеканалу TVN24.

За даними телеканалу, влітку 2023 року співробітники Служби держохорони Польщі нібито виявили в одному з автомобілів канцелярії президента Анджея Дуди локатор. Це сталось під час процедури огляду автомобіля на випадок, якщо в ньому заклали вибуховий заряд.

Локатор дозволяв відстежувати місцеперебування авто в режимі реального часу. TVN24 стверджує, що авто входило до складу кортежу, який супроводжував Дуду зокрема під час поїздок до України – але сам президент в ньому не їздив.

Співробітник Служби державної охорони Польщі на умовах анонімності розповів телеканалу, що машина могла їздити з локатором "кілька місяців". Після інциденту спецслужби почали перевіряти всі авто, які супроводжують перших осіб країни.

У канцелярії президента у відповідь на запит TVN24 заявили, що не коментують питання, пов'язані із забезпеченням безпеки першої особи держави, але уточнили, що рішення про перевірки авто ухвалює саме Служба держохорони.

Розслідуванням інциденту мало зайнятись Агентство внутрішньої безпеки Польщі, але невідомо, чи справді воно відбулось і які були його результати.

ЗМІ раніше повідомляли, що співробітники розвідки Британії виявили щонайменше один пристрій стеження китайського виробництва під час планової перевірки автомобілів урядових та дипломатичних відомств.