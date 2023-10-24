TVN24: В автомобиле кортежа президента Польши нашли "жучок"

В автомобиле, который принадлежит канцелярии президента Польши, сотрудники Службы государственной охраны страны еще летом этого года обнаружили устройство отслеживания геолокации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно польскому телеканалу TVN24.

По данным телеканала, летом 2023 года сотрудники Службы госохраны Польши якобы обнаружили в одном из автомобилей канцелярии президента Анджея Дуды локатор. Это произошло во время процедуры осмотра автомобиля на случай, если в нем заложили взрывной заряд.

Локатор позволял отслеживать местонахождение авто в режиме реального времени. TVN24 утверждает, что авто входило в состав кортежа, который сопровождал Дуду в частности во время поездок в Украину – но сам Дуда в нем не ездил.

Сотрудник Службы государственной охраны Польши на условиях анонимности рассказал телеканалу, что машина могла ездить с локатором "несколько месяцев". После инцидента спецслужбы начали проверять все авто, которые сопровождают первых лиц страны.

В канцелярии президента в ответ на запрос TVN24 заявили, что не комментируют вопросы, связанные с обеспечением безопасности первого лица государства, но уточнили, что решение о проверках авто принимает именно Служба госохраны.

Расследованием инцидента должно было заняться Агентство внутренней безопасности Польши, но неизвестно, действительно ли оно состоялось и каковы были его результаты.

СМИ ранее сообщали, что сотрудники разведки Великобритании обнаружили по меньшей мере одно устройство слежения китайского производства во время плановой проверки автомобилей правительственных и дипломатических ведомств.