Республіканці обрали проукраїнського кандидата на посаду спікера Палати представників

Фракція Республіканської партії в Палаті представників за підсумками п’яти раундів голосування у вівторок обрала нового кандидата у спікери палати – ним став вихідець зі штату Міннесота Том Еммер.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Еммер стабільно лідирував під час усіх раундів голосування, а в останньому обійшов Майка Джонсона з Луїзіани.

Усього в голосуваннях брали участь дев’ятеро кандидатів.

Том Еммер Фото: Getty Images

62-річний Том Еммер обіймає третю за впливовістю у фракції посаду "батога", відповідаючи за партійну дисципліну під час голосування в Палаті представників. До обрання в Конгрес у 2015 році він очолював Національний республіканський конгресовий комітет, який допомагає конгресменам у виборних кампаніях.

Еммер вважається мейнстримним республіканцем, наближеним до колишнього спікера Кевіна Маккарті. Він також голосував за затвердження результати виборів президента США 2020 року, який Дональд Трамп і самі трампісти відкидають.

Організація "Республіканці за Україну" оцінила підтримку Києва з боку Тома Еммера максимально позитивним балом А. Він голосував за всі ініціативи Конгресу щодо підтримки України й проти її скорочення.

Минулого тижня члени Палати представників США від Республіканської партії таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана, який претендував на посаду спікера, оскільки той не зміг заручитись достатньою підтримкою, натомість із кожним новим раундом втрачав голоси.

3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему.