Проукраинский претендент на спикерство в Конгрессе снял кандидатуру под давлением трампистов

Член Палаты представителей от Республиканской партии Том Эммер, которого во вторник избрали в качестве кандидата на должность спикера палаты, через несколько часов снял кандидатуру под давлением ультраправого, трампистского крыла партии, которое отказалось поддержать его.

Об этом сообщили источники ряда американских СМИ, в частности CNN и The Washington Post, пишет "Европейская правда".

По итогам нескольких раундов закрытых голосований республиканцев Палаты представителей Эммер смог заручиться поддержкой лишь 117 из них. После этого фракция начала обсуждать, при каких условиях его кандидатуру поддержат на голосовании в палате.

Хотя Республиканская партия имеет формальное большинство в нижней палате Конгресса в 221 мандат, голоса лишь пяти республиканцев позволяют заблокировать любое решение. При этом несколько десятков представителей ультраправого крыла заявили, что ни при каких условиях не поддержат Эммера.

Вмешался в процесс и экс-президент США Дональд Трамп, самый популярный политик среди республиканцев, который прямо выступил против нового кандидата на спикерскую должность.

Теперь, после снятия Эммером своей кандидатуры, республиканцы снова должны начать процесс избрания кандидата.

Отметим, что Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан только до середины ноября, поэтому чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему.

Именно поэтому лицо спикера нижней палаты Конгресса имеет значение и для Киева. Эммер считается сторонником поддержки Украины в ее войне против России.

На прошлой неделе члены Палаты представителей США от Республиканской партии тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, который претендовал на должность спикера, поскольку тот так и не смог заручиться достаточной поддержкой, зато с каждым новым раундом терял голоса.

3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.