Болгарія долучиться до ініціативи європейської ППО "Небесний щит"

Уряд Болгарії в середу схвалив проєкт меморандуму про приєднання до ініціативи зі спільної закупівлі систем протиповітряної та протиракетної оборони "Небесний щит".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

Болгарський уряд схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння в оборонному секторі, який укладається між Міністерством оборони Болгарії та міністерствами оборони 14 інших європейських країн (яких саме, не уточнюється).

Меморандум є частиною європейської ініціативи "Небесний щит", спрямованої на посилення безпеки в ЄС. Його мета – створити можливість для спільної закупівлі, обслуговування й використання наземних систем протиповітряної оборони.

"Це покращить здатність Болгарії інтегруватися в систему протиповітряної і протиракетної оборони НАТО і брати участь в об'єднаній системі протиповітряної і протиракетної оборони в Європі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, зокрема нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".