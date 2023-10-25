Болгария присоединится к инициативе европейской ПВО "Небесный щит"

Правительство Болгарии в среду одобрило проект меморандума о присоединении к инициативе по совместной закупке систем противовоздушной и противоракетной обороны "Небесный щит".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

Болгарское правительство одобрило проект меморандума о взаимопонимании в оборонном секторе, который заключается между Министерством обороны Болгарии и министерствами обороны 14 других европейских стран (каких именно, не уточняется).

Меморандум является частью европейской инициативы "Небесный щит", направленной на усиление безопасности в ЕС. Его цель – создать возможность для совместной закупки, обслуживания и использования наземных систем противовоздушной обороны.

"Это улучшит способность Болгарии интегрироваться в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО и участвовать в объединенной системе противовоздушной и противоракетной обороны в Европе", – говорится в сообщении.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".