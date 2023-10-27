У Латвії планують передавати Україні конфісковані авто з російською реєстрацією

Сейм Латвії 26 жовтня затвердив у першому читанні поправки до закону "Про дорожній рух", які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Delfi.

Законопроєкт передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в Росії, повинен буде зареєструвати транспортний засіб або вивезти його з території Латвії протягом трьох місяців від дня набрання законом чинності.

Після закінчення перехідного періоду використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів у дорожньому русі Латвії буде дозволено, якщо людина перетинає територію країни транзитом.

Транспортний засіб, зареєстрований у Росії, зможе перетнути територію Латвії транзитом тільки один раз.

При цьому поправки зобов'язують подавати перед в'їздом до Латвії інформацію про зареєстрований у Росії транспортний засіб, водія транспортного засобу, а також про період, протягом якого автомобіль братиме участь у дорожньому русі в країні. Він не повинен перевищувати 24 годин.

У разі, якщо транспортний засіб не зареєстрований в Латвії або не виїжджає за межі країни, і у випадку, якщо було виявлено його несанкціоноване використання в дорожньому русі, транспортний засіб буде конфісковано.

Планують, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні.

Міністерство юстиції зазначає, що, з урахуванням повномасштабного нападу Росії на Україну і загрози її територіальній цілісності, суверенітету і незалежності, присутність зареєстрованих у Росії транспортних засобів на території Латвії неприпустима.

Крім того, транспортні засоби в Росії часто не відповідають технічним вимогам ЄС, а використання таких транспортних засобів у дорожньому русі може поставити під загрозу його безпеку.

Мін'юст вказує, що відповідно до конституції створено правову базу, яка зміцнить безпеку держави і суспільства під час гібридної загрози, видаливши з доріг Латвії підсанкційні транспортні засоби.

Планують, що закон набуде чинності 15 листопада.

Раніше з ухваленого законопроєкту було виключено згадку про зареєстровані в Білорусі авто, вони зможуть і надалі залишатись на території країни.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Між тим росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.