Сейм Латвии 26 октября утвердил в первом чтении поправки к закону "О дорожном движении", которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в России транспортных средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

Законопроект предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

После окончания переходного периода использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении Латвии будет разрешено, если человек пересекает территорию Латвии транзитом.

Транспортное средство, зарегистрированное в России, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

При этом поправки обязывают подавать перед въездом в Латвию информацию о зарегистрированном в России транспортном средстве, водителе транспортного средства, а также о периоде, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Он не должен превышать 24 часов.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы страны, и в случае, если было обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, транспортное средство будет конфисковано.

Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

Министерство юстиции отмечает, что, с учетом полномасштабного нападения России на Украину и угрозы ее территориальной целостности, суверенитету и независимости, присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо.

Кроме того, транспортные средства в России часто не соответствуют требованиям технических требований ЕС, а использование таких транспортных средств в дорожном движении может поставить под угрозу его безопасность.

Минюст указывает, что в соответствии с конституцией создана правовая база, которая укрепит безопасность государства и общества во время гибридной угрозы, удалив с дорог Латвии подсанкционные транспортные средства.

Планируется, что закон вступит в силу 15 ноября.

Ранее из принятого законопроекта было исключено упоминание о зарегистрированных в Беларуси авто, они смогут и в дальнейшем оставаться на территории страны.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

Между тем россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.