У Молдову для участі в навчаннях прибув літак НАТО

Військово-транспортний літак НАТО C-17 Globemaster прибув в молдовський аеропорт Маркулешт для участі в навчаннях Aurochs Partner 2023.

Про це, як передає "Європейська правда", з посиланням на Міністерство оборони Молдови повідомляє видання Newsmaker.

"Військовий літак Північноатлантичного альянсу C-17 Globemaster, який увійшов у повітряний простір Молдови, здійснив посадку в міжнародному аеропорту Маркулешт. Далі слідує підготовка до стрибків із парашутом, які виконають молдовські та американські військові в рамках спільних навчань Aurochs Partner 2023", – ідеться в повідомленні Міноборони.

Раніше Міноборони повідомило, що в Молдові з 25 до 30 жовтня пройдуть навчання Національної армії за участю військових зі США. Вони виконають стрибки з парашутом поблизу Флорешт, Фалешт і Бельц.

У навчаннях задіють технічні підрозділи Національної армії і військово-транспортний літак НАТО C-17 Globemaster. У зв'язку з цим Міноборони попередило громадян, що найближчими днями дорогами країни пересуватиметься військова техніка, задіяна в навчаннях.

У відомстві підкреслили, що навчання Aurochs Partner 2023 відбуваються відповідно до плану підготовки Національної армії на поточний рік.

У вересні заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готовий допомогти Молдові в разі, якщо на її територію нападе Росія.

Як відомо, нейтральна Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. Молдовські високопосадовці називають вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та останнім часом висловлюються про те, що нейтральний статус є недостатнім для захисту Молдови.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним у серпні серед 1215 громадян, 54% респондентів виступають проти вступу Молдови до НАТО, за – 26,5%.

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