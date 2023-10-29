В Молдову для участия в учениях прибыл самолет НАТО

Военно-транспортный самолет НАТО C-17 Globemaster прибыл в молдавский аэропорт Маркулешт для участия в учениях Aurochs Partner 2023.

Об этом, как передает "Европейская правда", со ссылкой на Министерство обороны Молдовы сообщает издание Newsmaker.

"Военный самолет Североатлантического альянса C-17 Globemaster, который вошел в воздушное пространство Молдовы, совершил посадку в международном аэропорту Маркулешт. Далее следует подготовка к прыжкам с парашютом, которые выполнят молдавские и американские военные в рамках совместных учений Aurochs Partner 2023", – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что в Молдове с 25 по 30 октября пройдут учения Национальной армии с участием военных из США. Они выполнят прыжки с парашютом вблизи Флорешт, Фалешт и Бельц.

В учениях задействуют технические подразделения Национальной армии и военно-транспортный самолет НАТО C-17 Globemaster. В связи с этим Минобороны предупредило граждан, что в ближайшие дни по дорогам страны будет передвигаться военная техника, задействованная в учениях.

В ведомстве подчеркнули, что учения Aurochs Partner 2023 проходят в соответствии с планом подготовки Национальной армии на текущий год.

В сентябре заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готов помочь Молдове в случае, если на ее территорию нападет Россия.

Как известно, нейтральная Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. Молдовские чиновники называют вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и в последнее время высказываются о том, что нейтральный статус является недостаточным для защиты Молдовы.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в августе среди 1215 граждан, 54% респондентов выступают против вступления Молдовы в НАТО, за – 26,5%.

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