У Польщі політика позбавили нагород через брехню про роботу на радянську розвідку

Президент Польщі Анджей Дуда позбавив державних нагород політика Анджея Маліновського, який збрехав про те, що не співпрацював із військовою розвідкою комуністичної Польської Народної Республіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

Серед іншого, Дуда позбавив Маліновського Командорського хреста із зіркою Ордену Відродження Польщі та Командорського хреста Ордену Відродження Польщі.

Підставою для такого рішення стало рішення окружного суду Варшави, згідно з яким Маліновський дав неправдиві свідчення щодо своєї співпраці з військовою розвідкою Польської Народної Республіки під псевдонімом TW Roman.

Політика тоді засудили до штрафу в розмірі 5000 злотих.

Анджей Маліновський – польський політик та економічний діяч, депутат Сейму другого скликання, президент організації "Роботодавці Республіки Польща" з 2001 по 2022 рік. До 2001-го він був пов'язаний з польською Народною партією.

У червні Дуда підписав поправку до закону, яка забороняє працевлаштування функціонерів і співробітників органів безпеки радянської Польської Народної Республіки на державній службі та в державних установах Польщі.