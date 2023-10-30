В Польше политика лишили наград из-за лжи о работе на советскую разведку

Президент Польши Дуда лишил государственных наград политика Анджея Малиновского, который солгал о том, что не сотрудничал с военной разведкой коммунистической Польской Народной Республики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

Среди прочего, Дуда лишил Малиновского Командорского креста со звездой Ордена Возрождения Польши и Командорского креста Ордена Возрождения Польши.

Основанием для такого решения стало решение окружного суда Варшавы, согласно которому Малиновский дал ложные показания относительно своего сотрудничества с военной разведкой Польской Народной Республики под псевдонимом TW Roman.

Политика тогда приговорили к штрафу в размере 5000 злотых.

Анджей Малиновский – польский политик и экономический деятель, депутат Сейма второго созыва, президент организации "Работодатели Республики Польша" с 2001 по 2022 год. До 2001-го он был связан с польской Народной партией.

В июне Дуда подписал поправку к закону, которая запрещает трудоустройство функционеров и сотрудников органов безопасности советской Польской Народной Республики на государственной службе и в государственных учреждениях Польши.