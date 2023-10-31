Більшість поляків хочуть бачити прем'єром Туска

Президент Анджей Дуда повинен призначити Дональда Туска новим прем'єр-міністром, вважають 40,4% респондентів опитування United Surveys для RMF FM і "Dziennik Gazeta Prawna".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на результати опитування.

Тоді як Туска на посаді глави уряду підтримали більшість учасників опитування, кандидатуру чинного прем’єра Матеуша Моравецького обрали 30,2%.

Майже 18% опитаних очікують, що главою уряду повинен стати інший кандидат.

Матеуш Моравецький має потужну підтримку свого електорату. Близько 80% виборців партії "Право і справедливість" вважають, що президент має довірити формування уряду саме йому. Лише 5% з них вказують на Туска.

Серед опозиційних виборців 64% обирають Дональда Туска, але 21% вважає, що президент має вибрати іншого кандидата.

Через два тижні після парламентських виборів досі невідомо, кому президент Польщі доручить формування уряду. Минулого тижня Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем’єр-міністра – Матеуш Моравецький і Дональд Туск.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі