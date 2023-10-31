Большинство поляков хотят видеть премьером Туска

Президент Польши Анджей Дуда должен назначить Дональда Туска новым премьер-министром, считают 40,4% респондентов опроса United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса.

В то время как Туска в должности главы правительства поддержали большинство участников опроса, кандидатуру действующего премьера Матеуша Моравецкого выбрали 30,2%.

Около 18% опрошенных ожидают, что главой правительства должен стать другой кандидат.

Матеуш Моравецкий имеет мощную поддержку своего электората. Около 80% избирателей партии "Право и справедливость" считают, что президент должен доверить формирование правительства именно ему. Только 5% из них указывают на Туска.

Среди оппозиционных избирателей 64% выбирают Дональда Туска, но 21% считают, что президент должен избрать другого кандидата.

Через две недели после парламентских выборов неизвестно, кому президент Польши поручит формирование правительства. На прошлой неделе Дуда заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – Матеуш Моравецкий и Дональд Туск.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.