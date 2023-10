Президент Эстонии о трагедии на Харьковщине: Вот почему Украина нуждается в нашей помощи

Эстонский президент Алар Карис осудил российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек.

Об этом он написал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Президент Эстонии назвал обстрел Россией гражданских людей на Харьковщине "абсолютно ужасным".

"Убивать мирных жителей – жалко. За каждым преступлением должно быть наказание. Такие трагедии подтверждают, что Украина продолжает нуждаться в помощи и поддержке", – подчеркнул Карис.

This is absolutely terrible news. Killing civilians is pathetic. Every crime is followed by punishment. Such tragedies confirm that UA continues to need help and support https://t.co/maM2ueGPMA