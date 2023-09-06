Голова Бундесбанку: Німеччина не є "хворою людиною Європи"

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель вважає, що нинішня слабкість економіки ФРН є лише тимчасовою, і вона має всі шанси на відновлення.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Handelsblatt.

За його словами, порівняно з іншими країнами, Німеччина перебуває в гарному становищі загалом, а не лише з точки зору зайнятості та боргової стійкості.

"Німеччина не є "хворою людиною Європи". Я думаю, що це помилковий діагноз, який занадто легко підхоплюється багатьма. Ми повинні бути більш впевненими в собі", – заявив Нагель, маючи на увазі ярлик, який на країну повісило видання Economist.

На його думку, не варто дозволяти применшувати значення "Зроблено в Німеччині", адже, вважає він, німецька економічна модель не застаріла, однак потребує оновлення.

Втім, президент Бундесбанку висловився проти продовження субсидій на електроенергію для німецької промисловості – пропозиції, яка наразі обговорюється провідними політиками країни.

У другому кварталі 2023 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини залишився приблизно на рівні попереднього кварталу. Висока інфляція, падіння споживання та ослаблення світової економіки стали причиною проблем експортноорієнтованої економіки країни.

"Хвора людина Європи" – це ярлик, яким називають країну, розташовану в Європі, що переживає тривалі економічні труднощі, соціальні заворушення або зубожіння.

Раніше повідомлялося, що половина німців вважають, що Німеччина у найближчі десятиліття може втратити статус однієї з провідних економік світу.

Нагадаємо, перед цим урядова коаліція у Німеччині домовилася про скорочення корпоративних податків на загальну суму 32 мільярди євро протягом чотирьох років, щоб стимулювати економіку.

Інше опитування засвідчило, що більшість німців вважають стан економіки найбільш пріоритетним питанням, яким уряд має займатися у першу чергу. Далі у списку йдуть міграція, захист довкілля та соціальне забезпечення.