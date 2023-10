Глави МЗС ЄС проведуть екстрену зустріч через ситуацію в Ізраїлі 

ЄС 10 жовтня проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні", – зазначив Боррель у своєму Twitter (Х).

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.