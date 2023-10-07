ЄС заявив про солідарність з Ізраїлем, закликав припинити насильство
Європейський Союз виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.
"ЄС найрішучішим чином засуджує численні та невибіркові напади ХАМАС по всьому Ізраїлю і глибоко шкодує про загибель людей", – йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля від імені Євросоюзу.
ЄС закликав до негайного припинення безглуздих нападів і насильства, які лише "ще більше посилять напруженість на місцях і серйозно підірвуть прагнення палестинського народу до миру".
"ЄС солідарний з Ізраїлем, який має право захищати себе відповідно до міжнародного права перед обличчям таких жорстоких і невибіркових нападів", – йдеться у заяві.
Євросоюз також нагадав про важливість роботи над досягненням тривалого і стійкого миру шляхом активізації зусиль у Близькосхідному мирному процесі.
Як повідомляла "Українська правда", в суботу вранці з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети внаслідок атаки бойовиків ХАМАС.
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