ЄС заявив про солідарність з Ізраїлем, закликав припинити насильство

Європейський Союз виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

"ЄС найрішучішим чином засуджує численні та невибіркові напади ХАМАС по всьому Ізраїлю і глибоко шкодує про загибель людей", – йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля від імені Євросоюзу.

ЄС закликав до негайного припинення безглуздих нападів і насильства, які лише "ще більше посилять напруженість на місцях і серйозно підірвуть прагнення палестинського народу до миру".

"ЄС солідарний з Ізраїлем, який має право захищати себе відповідно до міжнародного права перед обличчям таких жорстоких і невибіркових нападів", – йдеться у заяві.

Євросоюз також нагадав про важливість роботи над досягненням тривалого і стійкого миру шляхом активізації зусиль у Близькосхідному мирному процесі.

Як повідомляла "Українська правда", в суботу вранці з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети внаслідок атаки бойовиків ХАМАС.

ЦАХАЛ оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.

Наразі в Ізраїлі повідомляють про щонайменше 100 загиблих і понад 700 поранених.

Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.

США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони.