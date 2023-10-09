Главы МИД ЕС проведут экстренную встречу из-за ситуации в Израиле
ЕС 10 октября проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".
"Завтра я созываю экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе", – отметил Боррель в своем Twitter (Х).
I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023
Внешнеполитический представитель ЕС Петер Стано уточнил на брифинге в Брюсселе, что министры обсудят последствия происходящего в Израиле с субботы.
"Они рассмотрят ответ и следующие шаги Европейского Союза", – сказал Стано, отвечая на вопросы о потенциальной остановке поддержки палестинцев со стороны ЕС.
В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС не оказывает никакой прямой поддержки ХАМАС.
Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.
Несколько государств Европы объявили об усилении полицейской защиты еврейских общин после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.