Главы МИД ЕС проведут экстренную встречу из-за ситуации в Израиле 

ЕС 10 октября проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

"Завтра я созываю экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе", – отметил Боррель в своем Twitter (Х).

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

Внешнеполитический представитель ЕС Петер Стано уточнил на брифинге в Брюсселе, что министры обсудят последствия происходящего в Израиле с субботы.

"Они рассмотрят ответ и следующие шаги Европейского Союза", – сказал Стано, отвечая на вопросы о потенциальной остановке поддержки палестинцев со стороны ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС не оказывает никакой прямой поддержки ХАМАС.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.

Несколько государств Европы объявили об усилении полицейской защиты еврейских общин после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.