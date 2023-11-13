Норвегія виділила ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України
Уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації.
Як пише "Європейська правда", про це оголосили у комюніке МЗС Норвегії.
Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон – близько 84 млн євро – на гуманітарну підтримку для українців через діяльність норвезького Червоного Хреста, Ради у справах біженців та її проєкт NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Гроші надають через багаторічну норвезьку програму з підтримки України Nansen.
Кошти будуть спрямовані передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку, захист цивільного населення.
З початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон.
Раніше Норвегія анонсувала близько 17 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні.
Також Норвегія, Швеція і Данія оголосили, що спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України.