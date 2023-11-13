Норвегия выделила еще 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины

Правительство Норвегии выделило еще 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины через норвежские профильные организации.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в коммюнике МИД Норвегии.

Осло выделяет 1 млрд норвежских крон – около 84 млн евро – на гуманитарную поддержку для украинцев через деятельность норвежского Красного Креста, Совета по делам беженцев и его проект NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Деньги предоставляют через многолетнюю норвежскую программу по поддержке Украины Nansen.

Средства будут направлены прежде всего на гуманитарную поддержку людей, которые потеряли свое жилье, также на образование, медицинские услуги, психологическую поддержку, защиту гражданского населения.

С начала полномасштабной войны Норвегия выделила на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах более 4,5 млрд крон.

Ранее Норвегия анонсировала около 17 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине.

Также Норвегия, Швеция и Дания объявили, что будут совместно покупать артиллерийские снаряды для Украины.