Глава Міноборони Німеччини анонсував "сильний сигнал" для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус непрямо підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік, назвавши плани "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її".

Про це, як пише "Європейська правда", Пісторіус сказав в ефірі німецького телеканалу ARD, його цитує DW.

Таким чином Пісторіус опосередковано підтвердив повідомлення столичної студії ARD та Bild am Sonntag, згідно з якими підтримка має бути збільшена з чотирьох до восьми мільярдів євро у 2024 році.

"Ми не хочемо опинитися наступного року в ситуації, коли нам доведеться висувати додаткові вимоги, коли це буде важливо", – сказав Пісторіус.

Саме тому, за його словами, збільшення допомоги є важливим сигналом, "особливо зараз, коли Україна повинна продовжувати свою боротьбу, і в той же час частина уваги громадськості в усьому світі більше зосереджена на Ізраїлі".

За словами джерел, рішення про додаткову допомогу для України буде ухвалене на черговому засіданні бюджетного комітету Бундестагу, яке розпочнеться в четвер.

Керівна коаліція у складі СДПН, ВДП та "Зелених" вже досягла принципової згоди щодо цього.

Початково Мінфін Німеччини передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проєкти підтримки, у той час як на нову допомогу у Міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 мільйонів євро.

У німецькому Міноборони забили на сполох і зажадали виділити додаткові 5 мільярдів євро під час поточних бюджетних переговорів. У підсумку було погоджено додати у бюджет на наступний рік ще 4 млрд євро для підтримки України.

Нагадаємо, в жовтні Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР.