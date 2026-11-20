Трамп висловився щодо торговельних відносин між США та Канадою
Американський президент Дональд Трамп заявив, що для припинення торговельної війни між США та Канадою потрібно "ще багато роботи".
Про це він сказав під час пресконференції у п’ятницю, 20 листопада, передає "Європейська правда".
Президент США розповів, що під час своєї поїздки до Азії він зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні та назвав його "дуже приємною людиною".
Втім, він знову повторив, що Канада "обкрадає" США "вже багато-багато років".
"Одне з того, що він хоче зробити, – це побудувати для нас нафтопровід Keystone, і нам це подобається. Але, знаєте, треба зробити набагато більше, ніж це. Наш дефіцит торгового балансу з Канадою становить близько $80 млрд. Я сказав: "Коли він скоротиться до нуля, приїжджайте, і ми почнемо переговори", – додав Трамп.
Нещодавно Карні заявив, що якщо його уряд не зможе успішно домовитися про укладення відповідної торговельної угоди з адміністрацією Трампа – він готовий дочекатися приходу нового лідера США, щоб укласти цю угоду.
Нагадаємо, у серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.
25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.
Після цього Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави.
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