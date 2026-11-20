Американський президент Дональд Трамп заявив, що для припинення торговельної війни між США та Канадою потрібно "ще багато роботи".

Про це він сказав під час пресконференції у п’ятницю, 20 листопада, передає "Європейська правда".

Президент США розповів, що під час своєї поїздки до Азії він зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні та назвав його "дуже приємною людиною".

Втім, він знову повторив, що Канада "обкрадає" США "вже багато-багато років".

"Одне з того, що він хоче зробити, – це побудувати для нас нафтопровід Keystone, і нам це подобається. Але, знаєте, треба зробити набагато більше, ніж це. Наш дефіцит торгового балансу з Канадою становить близько $80 млрд. Я сказав: "Коли він скоротиться до нуля, приїжджайте, і ми почнемо переговори", – додав Трамп.

Нещодавно Карні заявив, що якщо його уряд не зможе успішно домовитися про укладення відповідної торговельної угоди з адміністрацією Трампа – він готовий дочекатися приходу нового лідера США, щоб укласти цю угоду.

Нагадаємо, у серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.

Після цього Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави.

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