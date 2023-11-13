Угорщина продовжує блокаду 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю 

Угорщина продовжує блокувати виділення 8-го траншу на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру, з якого державам ЄС компенсують поставки зброї, яку ті передали Україні.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Це питання у понеділок на зустрічі в Брюсселі обговорювали очільники МЗС країн Євросоюзу.

"Ще одна дискусія про Україну у Брюсселі сьогодні серед 27 міністрів закордонних справ ЄС. І все ще блокада 8-го траншу (на 500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України", – повідомив Джозвяк.

another discussion on 🇺🇦 in Brussels today among the 27 foreign ministers of the 🇪🇺. and still a blockage over the 8th tranche (500 million) of EU military aid for #Ukraine https://t.co/wvn9krbeWO — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 13, 2023

Угорщина місяцями блокує виділення цих 500 млн євро через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.

У травні НАЗК оголосило, що внесло OTP Bank до списку "спонсорів війни" через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

Після цього в Будапешті заявили, що будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.