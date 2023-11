Угорщина продовжує блокаду 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю 

Угорщина продовжує блокувати виділення 8-го траншу на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру, з якого державам ЄС компенсують поставки зброї, яку ті передали Україні.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Це питання у понеділок на зустрічі в Брюсселі обговорювали очільники МЗС країн Євросоюзу.

"Ще одна дискусія про Україну у Брюсселі сьогодні серед 27 міністрів закордонних справ ЄС. І все ще блокада 8-го траншу (на 500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України", – повідомив Джозвяк.

