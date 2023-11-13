Венгрия продолжает блокаду 500 млн евро из фонда ЕС, который помогает Украине оружием

Венгрия продолжает блокировать выделение 8-го транша на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого государствам ЕС компенсируют поставки оружия, которое те передали Украине.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Этот вопрос в понедельник на встрече в Брюсселе обсуждали руководители МИД стран Евросоюза.

"Еще одна дискуссия об Украине в Брюсселе сегодня среди 27 министров иностранных дел ЕС. И все еще блокада 8-го транша (на 500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины", – сообщил Джозвяк.

another discussion on 🇺🇦 in Brussels today among the 27 foreign ministers of the 🇪🇺. and still a blockage over the 8th tranche (500 million) of EU military aid for #Ukraine https://t.co/wvn9krbeWO — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 13, 2023

Венгрия месяцами блокирует выделение этих 500 млн евро из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны".

В начале октября Украина вывела OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятие никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.

В мае НАПК объявило, что внесло OTP Bank в список "спонсоров войны" из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.