Венгрия продолжает блокаду 500 млн евро из фонда ЕС, который помогает Украине оружием

Венгрия продолжает блокировать выделение 8-го транша на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого государствам ЕС компенсируют поставки оружия, которое те передали Украине.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Этот вопрос в понедельник на встрече в Брюсселе обсуждали руководители МИД стран Евросоюза.

"Еще одна дискуссия об Украине в Брюсселе сегодня среди 27 министров иностранных дел ЕС. И все еще блокада 8-го транша (на 500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины", – сообщил Джозвяк.

