Голова Євроради починає консультації з лідерами ЄС про стратегію на наступні роки

Президент Європейської ради Шарль Мішель розпочинає консультації з лідерами країн Євросоюзу про стратегічний порядок денний для об’єднання на наступні роки.

Про це він оголосив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Мішель розповів, що обговорюватиме з президентами та прем’єрами країн стратегію на наступні роки.

Today, I’m starting consultations with EU leaders on our #StrategicAgenda for the coming years.



In Berlin with 🇩🇪🇬🇷🇭🇺🇦🇹🇧🇪🇨🇾🇱🇹, we will focus on our priorities & goals:

· Improving our policies to make us stronger

· Financing our shared priorities

· Making our decision-making… pic.twitter.com/uGAQAHA1Rd November 13, 2023

За його словами, лідер обговорять, як покращити політичні підходи ЄС, щоб зробити об’єднання сильнішим; як фінансувати спільні пріоритети, як зробити процес ухвалення рішень у Євросоюзі "адекватним для викликів, які чекають нас".

Перша з серії таких зустрічей відбулася ввечері у Берліні, на ній були присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, австрійський канцлер Карл Негаммер, прем’єр Угорщини Віктор Орбан, президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр Бельгії Александр де Кроо, прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс, президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

Згідно з графіком, оприлюдненим Єврорадою, наступна зустріч в рамках стратегічних консультацій відбудеться 14 листопада у Копенгагені за участі лідерів Данії, Швеції, Фінляндії, Латвії, Болгарії та Ірландії, а третя – 16 листопада у Загребі.

Як відомо, у ЄС вже деякий час триває дискусія про необхідність певних реформ для того, щоб адаптувати об'єднання до сучасних викликів та зробити процес ухвалення рішень ефективнішим.

Донедавна переважала думка про те, що ці масштабні зміни потрібно проводити до наступного розширення Євросоюзу (що відтак ставить під загрозу вступ України та інших кандидатів в осяжній перспективі). Проте згодом побільшало голосів за те, що розширення Євросоюзу не має бути прив'язане до цієї реформи.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів.

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