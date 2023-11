Голова Євроради починає консультації з лідерами ЄС про стратегію на наступні роки

Президент Європейської ради Шарль Мішель розпочинає консультації з лідерами країн Євросоюзу про стратегічний порядок денний для об’єднання на наступні роки.

Про це він оголосив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Мішель розповів, що обговорюватиме з президентами та прем’єрами країн стратегію на наступні роки.

Today, I’m starting consultations with EU leaders on our #StrategicAgenda for the coming years.



In Berlin with 🇩🇪🇬🇷🇭🇺🇦🇹🇧🇪🇨🇾🇱🇹, we will focus on our priorities & goals:

· Improving our policies to make us stronger

· Financing our shared priorities

· Making our decision-making… pic.twitter.com/uGAQAHA1Rd