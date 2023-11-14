Председатель Евросовета начинает консультации с лидерами ЕС о стратегии на следующие годы

Президент Европейского совета Шарль Мишель начинает консультации с лидерами стран Евросоюза о стратегической повестке дня для объединения на следующие годы.

Об этом он объявил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Мишель рассказал, что будет обсуждать с президентами и премьерами стран стратегию на следующие годы.

Today, I’m starting consultations with EU leaders on our #StrategicAgenda for the coming years.



In Berlin with 🇩🇪🇬🇷🇭🇺🇦🇹🇧🇪🇨🇾🇱🇹, we will focus on our priorities & goals:

· Improving our policies to make us stronger

· Financing our shared priorities

· Making our decision-making… pic.twitter.com/uGAQAHA1Rd November 13, 2023

По его словам, лидеры обсудят, как улучшить политические подходы ЕС, чтобы сделать объединение сильнее; как финансировать общие приоритеты, как сделать процесс принятия решений в Евросоюзе "адекватным для вызовов, которые ждут нас".

Первая из серии таких встреч состоялась вечером в Берлине, на ней присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, австрийский канцлер Карл Негаммер, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Бельгии Александр де Кроо, премьер Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Христодулидис.

Согласно графику, обнародованному Евросоветом, следующая встреча в рамках стратегических консультаций состоится 14 ноября в Копенгагене с участием лидеров Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, Болгарии и Ирландии, а третья – 16 ноября в Загребе.

Как известно, в ЕС уже некоторое время продолжается дискуссия о необходимости реформ для того, чтобы адаптировать объединение к современным вызовам и сделать процесс принятия решений более эффективным.

До недавнего времени преобладало мнение о том, что эти масштабные изменения нужно проводить до следующего расширения Евросоюза (что ставит под угрозу вступление Украины и других кандидатов в обозримой перспективе). Однако впоследствии стало больше голосов за то, что расширение Евросоюза не должно быть привязано к этой реформе.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению к 2030 году. В то же время, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов.

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