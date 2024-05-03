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Кулеба заявив про "позитивну динаміку" з Польщею після розмови з польським міністром

Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 08:29 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Про це у четвер ввечері повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

У міністерстві навели заяву Кулеба після розмови, у якій він зазначив, що "ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах". 

Кулеба та Сікорський також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та "формулу миру" президента Володимира Зеленського, повідомив міністр.

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Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки, принаймні тимчасово, зняли блокаду з українського кордону.

Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації. 

Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.

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Кулеба МЗС Польща
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