Кулеба заявив про "позитивну динаміку" з Польщею після розмови з польським міністром
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
Про це у четвер ввечері повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".
У міністерстві навели заяву Кулеба після розмови, у якій він зазначив, що "ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах".
Кулеба та Сікорський також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та "формулу миру" президента Володимира Зеленського, повідомив міністр.
Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки, принаймні тимчасово, зняли блокаду з українського кордону.
Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.
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