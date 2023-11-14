У Словаччині підтвердили генсеку НАТО, що не будуть підтримувати Україну зброєю

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк підтвердив генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу на зустрічі у Брюсселі, що новий словацький уряд не передаватиме військову допомогу Україні зі своїх складів.

Про це у вівторок повідомили в Міноборони Словаччини, пише "Європейська правда".

"Очільник Міністерства оборони Каліняк поінформував Генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів", – йдеться у повідомленні.

У той самий час Словаччина пропонує "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги" для України, сказано у повідомленні.

Іноземні партнери, як зазначено, "повністю поважають" рішення нового уряду Словаччини.

Після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні,

8 листопада стало відомо, що уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро, запропонований його попередниками.

Разом з тим Фіцо обіцяв не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні.