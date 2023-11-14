В Словакии подтвердили генсеку НАТО, что не будут поддерживать Украину оружием
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу на встрече в Брюсселе, что новое словацкое правительство не будет передавать военную помощь Украине со своих складов.
Об этом во вторник сообщили в Минобороны Словакии, пишет "Европейская правда".
"Глава Министерства обороны Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО о прекращении военной помощи Украине из словацких запасов", – говорится в сообщении.
В то же время Словакия предлагает "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи" для Украины, сказано в сообщении.
Иностранные партнеры, как указано, "полностью уважают" решение нового правительства Словакии.
После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине,
8 ноября стало известно, что правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро, предложенный его предшественниками.
Вместе с тем Фицо обещал не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам – в том числе и в Украине.