Зеленський: Росію вперше не обрали до ключового органу ЮНЕСКО

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури вперше не обрала Росію до складу одного зі своїх основних органів – Виконавчої ради.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Twitter (X).

Як стверджує український президент, Росію вперше в історії "вигнали зі складу Виконавчої ради ЮНЕСКО".

"Епоха російського впливу закінчилася, і це справедливо. Російським терористам не місце на чолі важливих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії далі буде тільки слабшати", – додав він.

For the first time in history, Russia has been ousted from the UNESCO Executive Board. The era of Russian influence is over, and rightly so: Russian terrorists have no place at the head of significant international bodies. Russia’s international role will only continue to weaken. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023

Виконавча рада ЮНЕСКО – один із трьох ключових органів Організації (поруч із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю.

Рада налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція – дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО. Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону, за відносною більшістю голосів.

Росія входила до групи ІІ "Східна Європа", від якої обрали Сербію (137 голосів), Албанію (134), Словаччину (117) та Чехію (99).

Нагадаємо, минулого тижня представника Росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.