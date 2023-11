Зеленський: Росію вперше не обрали до ключового органу ЮНЕСКО

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури вперше не обрала Росію до складу одного зі своїх основних органів – Виконавчої ради.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Twitter (X).

Як стверджує український президент, Росію вперше в історії "вигнали зі складу Виконавчої ради ЮНЕСКО".

"Епоха російського впливу закінчилася, і це справедливо. Російським терористам не місце на чолі важливих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії далі буде тільки слабшати", – додав він.

For the first time in history, Russia has been ousted from the UNESCO Executive Board. The era of Russian influence is over, and rightly so: Russian terrorists have no place at the head of significant international bodies. Russia’s international role will only continue to weaken.