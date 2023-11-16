Естонія повідомила про спроби в’їзду з РФ незаконних мігрантів

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс повідомив, що в четвер в Естонію з РФ захотіли потрапити вісім громадян Сомалі, які не мають права на в'їзд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.ee.

"Естонія проявляє надзвичайну пильність. Сьогодні вранці між 8:00 і 9:30 вісім громадян Сомалі намагалися в'їхати в Естонію через Нарву. Через відсутність шенгенської візи або посвідки на проживання їм було на кордоні оформлено заборону на в'їзд, їх відправили назад до Російської Федерації. Ці особи не висловили бажання отримати міжнародний захист", – сказав Ляенеметс.

За його словами, по інший бік російського кордону на прикордонних пунктах було помічено ще кілька подібних осіб, але не в дуже великій кількості.

"Можливо, там щось відбувається. На даний момент ситуація не набула подальшого розвитку. Департамент поліції та прикордонної охорони ефективно бореться з різноманітними і навіть найнезначнішими проявами міграційного тиску, щоб не допустити ескалації", – сказав міністр внутрішніх справ Естонії.

Він наголосив, що громадяни Сомалі навряд чи самі все це придумали.

"Як я вже сказав, без відповідних прав вони не зможуть перетнути російський кордон. Наш посил полягає в тому, що через Естонію в такий спосіб не можна в'їхати до Європейського союзу", – зазначив Ляенеметс.

За словами міністра внутрішніх справ, Естонія також координує свою діяльність із Фінляндією, яка також останнім часом фіксує зростання спроб в'їзду з РФ мігрантів без необхідних в'їзних документів.

Нагадаємо, Фінляндія закриває частину пунктів пропуску на кордоні з РФ.