Відставні іспанські військові пропонують скинути прем’єра через угоду із сепаратистами

Крайня права Асоціація офіцерів Іспанії у відставці закликала збройні сили країни повалити владу прем’єр-міністра Педро Санчеса, який заручився підтримкою каталонських сепаратистських партій для схвалення свого уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У маніфесті, який підписали п'ятдесят відставних військовослужбовців Іспанії (їхні імена не вказуються), заявляється про "погіршення" політичної ситуації в країні та "абсолютну зневагу" до інститутів влади.

Ексвійськові стверджують, що військовий переворот виправдовує стаття 8.1 Конституції Іспанії, де вказана місія збройних сил – гарантувати суверенітет і незалежність Іспанії та захист її територіальної єдності, а також захищати конституційний лад.

"Може статись розрив єдності іспанської нації, унікальної і неподільної, шляхом схвалення… ще одного референдуму про самовизначення, а також визнання Каталонії "національною меншиною" з привілеями, які це тягне за собою в міжнародному праві", – йдеться в тексті.

У маніфесті, однак, не вказано, що жодної домовленості – ані публічної, ані непублічної – про ще один референдум про незалежність Каталонії Соціалістична робітнича партія Санчеса та каталонські партії не досягли.

У лівій партії Sumar, що разом із соціалістами увійшла до урядової коаліції, вже закликали притягти до відповідальності авторів маніфесту.

El Pais вказує, що ця ж Асоціація офіцерів Іспанії у відставці раніше висловлювала підтримку диктаторському режиму Франциско Франко, а у 2020 році навіть виступала за "зачистку" країни від "червоних" та "знищення 26 мільйонів іспанців".

До того ж, маніфест викликав збурення серед чинних іспанських військовослужбовців, які висловили невдоволення тим фактом, що відставні офіцери (дехто з яких пішов на пенсію десятки років тому) виголошують заяви від імені Збройних сил країни.

Як повідомлялось, лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, заручившись підтримкою лівих і сепратистських партій.

Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році. У понеділок партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.

Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії. Напруга в іспанському суспільстві зберігається.