Іспанські ультраправі подали до суду на Санчеса через можливе ухвалення закону про амністію

В Іспанії ультраправа партія Vox подала скаргу до Верховного суду проти глави уряду Педро Санчеса через плани ухвалити закон про амністію для каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу політсили.

Іспанські ультраправі праві звинувачують Санчеса в "хабарництві, співпраці з терористами, узурпації функцій судової влади, а також у переговорах і діяльності, забороненій державним посадовим особам під час виконання ними своїх функцій".

Крім того, у Vox вимагають притягнути до відповідальності як представників Соціалістичної партії, так і каталонської Junts.

У партії також просять суд призупинити проведення запланованих на 15-16 листопада дебатів у парламенті щодо кандидатури Санчеса на посаду прем'єра.

Ультраправі також подали скаргу проти екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Голосування за новий уряд Санчеса відбудеться на тлі поданого законопроєкту про амністію низки учасників руху за незалежність Каталонії у 2017 році, що було умовою для їхньої підтримки в.о. прем’єра.

Підтверджена минулого тижня підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів, під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.

За даними місцевих ЗМІ, амністія торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.

Це викликало масштабні протести правих та ультраправих сил, які тривають 11 днів поспіль.