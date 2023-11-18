У Мадриді зібрався рекордний протест проти амністії сепаратистів із Каталонії

Близько 170 тисяч людей у суботу пройшли центром Мадрида в межах найбільшого протесту проти закону про амністію для причетних до сепаратистського референдуму 2017 року каталонських діячів, який іспанські соціалісти погодили для формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протестувальники з плакатами "Санчес – зрадник" і "Не продавайте Іспанію" виступили проти закону про амністію каталонських сепаратистів, який, на їхню думку, загрожує верховенству права і принципу поділу влади.

Фото: Reuters

Серед 170 тисяч учасників протесту були присутні лідер опозиційної консервативної Народної партії Іспанії Альберто Нуньєс Фейхоо і голова ультраправої Vox Сантьяго Абаскаль.

Фото: Reuters

Раніше цього тижня лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес отримав мандат від парламенту на призначення уряду за підтримки каталонських і баскських націоналістичних партій в обмін на схвалення закону про амністію.

За даними місцевих ЗМІ, амністія торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.

Через суперечливу пропозицію щодо амністії сотні тисяч іспанців виходили на протести останні два тижні, а ультраправі оскаржили ініціативу в Верховному суді. Напруга в іспанському суспільстві зберігається.