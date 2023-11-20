В Испании на митинге против амнистии сепаратистов арестовали военного с оружием

В Испании на демонстрации против закона об амнистии каталонских сепаратистов, причастных к неудачной попытке обрести независимость в 2017 году, арестовали военного с пистолетом.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление испанской полиции.

Около 1500 человек приняли участие в уже 16-й по счету демонстрации возле офиса социалистов, коалиционное правительство которых приняло решение об амнистии. Военный был среди шести человек, которых арестовали правоохранители.

Лейтенанта, который проходит службу на учебной базе Военной академии Сарагосы, арестовали во время полицейской проверки на демонстрации возле штаб-квартиры Социалистической партии в субботу вечером, сообщили Reuters источники в полиции.

Во время протестов произошли столкновения между полицией и протестующими, но пока не было обнаружено никакого оружия. По данным El Confidencial, офицер имел частное оружие, которое не было пистолетом, используемым в военных целях.

Ему не предъявили обвинений, но военному может грозить штраф в размере до 30 тысяч евро, если его признают виновным в незаконном владении оружием.

Около 170 тысяч человек в субботу прошли по центру Мадрида в рамках крупнейшего протеста против закона об амнистии для причастных к сепаратистскому референдуму 2017 года каталонских деятелей, который испанские социалисты согласовали для формирования правительства.

Ранее лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес получил мандат от парламента на назначение правительства при поддержке каталонских и баскских националистических партий в обмен на одобрение закона об амнистии.

По данным местных СМИ, амнистия коснется более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, которым были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий.

Из-за спорного предложения об амнистии сотни тысяч испанцев выходили на протесты последние две недели, а ультраправые обжаловали инициативу в Верховном суде. Напряжение в испанском обществе сохраняется.