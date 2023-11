Глава Євроради приїхав до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва у 10-ту річницю Революції гідності.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

Як свідчить опублікована ним світлина, його на пероні київського вокзалу зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Good to be back in Kyiv – among friends. pic.twitter.com/w9cAQzqYyo