Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 4 листопада, прибула до Києва.

Про це в Telegram повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що очікується виступ фон дер Ляєн у Верховній Раді.

Оновлено 10:18. Згодом у себе в Twitter (X) президентка Єврокомісії підтвердила, що прибула до Києва, опублікувавши фото з президентом Володимиром Зеленським, який зустрічав її на залізничному вокзалі.

"Рада повернутися до Києва для свого шостого візиту за часів війни. Я тут, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС, фінансову підтримку ЄС для відновлення України, а також те, як ми продовжимо змушувати Росію платити за її агресивну війну", – написала фон дер Ляєн.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU