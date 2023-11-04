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Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Оновлено, фото
Субота, 4 листопада 2023, 09:26

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 4 листопада, прибула до Києва.

Про це в Telegram повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що очікується виступ фон дер Ляєн у Верховній Раді.

Оновлено 10:18. Згодом у себе в Twitter (X) президентка Єврокомісії підтвердила, що прибула до Києва, опублікувавши фото з президентом Володимиром Зеленським, який зустрічав її на залізничному вокзалі.

"Рада повернутися до Києва для свого шостого візиту за часів війни. Я тут, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС, фінансову підтримку ЄС для відновлення України, а також те, як ми продовжимо змушувати Росію платити за її агресивну війну", – написала фон дер Ляєн.

Візит фон дер Ляєн до Києва відбувається до публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС, який очікується 8 листопада.

Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.  

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Єврокомісія