Президентка Єврокомісії прибула до Києва
Субота, 4 листопада 2023, 09:26
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 4 листопада, прибула до Києва.
Про це в Telegram повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".
Він зазначив, що очікується виступ фон дер Ляєн у Верховній Раді.
Оновлено 10:18. Згодом у себе в Twitter (X) президентка Єврокомісії підтвердила, що прибула до Києва, опублікувавши фото з президентом Володимиром Зеленським, який зустрічав її на залізничному вокзалі.
"Рада повернутися до Києва для свого шостого візиту за часів війни. Я тут, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС, фінансову підтримку ЄС для відновлення України, а також те, як ми продовжимо змушувати Росію платити за її агресивну війну", – написала фон дер Ляєн.
Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023
I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.
The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.
And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU
Візит фон дер Ляєн до Києва відбувається до публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС, який очікується 8 листопада.
Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.
Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.