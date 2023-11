Глава Евросовета приехал в Киев

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев в 10-ю годовщину Революции достоинства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

Как свидетельствует опубликованная им фотография, его на перроне киевского вокзала встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Good to be back in Kyiv – among friends. pic.twitter.com/w9cAQzqYyo