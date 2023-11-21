Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной

На территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной "Вышне Немецке".

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13.30 началось блокирование движения для грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска "Вышне Немецке", смежного с украинским пунктом пропуска "Ужгород", – говорится в сообщении.

Акцию инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокирования не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть долгосрочными.

Сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия со словацкими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускать через границу.

Пограничники также сообщили, что в настоящее время на территории Словакии перед пунктом пропуска в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств.

Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.

На прошлой неделе представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной "Вышне Немецке" со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.

Словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия.

Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же самое, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.

В то же время Еврокомиссия уже успела предупредить, что одно из ключевых требований польских перевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, не является юридически возможным.

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