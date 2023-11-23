Лідери всіх партій, окрім ультраправих, відмовились зустрітись з Моравецьким задля формування уряду

Лідери партій, запрошених чинним главою польського уряду Матеушем Моравецьким, якому доручено сформувати новий кабінет, відмовилися від зустрічі з прем'єр-міністром – виняток становить ультраправа "Конфедерація".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Матеуш Моравецький надіслав запрошення до розмови головам інших політичних формувань: "Лівиці", Польщі 2050, "Конфедерації" та PSL. Запрошення не отримала лише "Громадянська коаліція" Дональда Туска.

У ньому він пише, що, зважаючи на своє призначення на посаду прем'єр-міністра та місію формування уряду, запрошує лідерів до канцелярії прем'єр-міністра. Він залишив на вибір одну з дат: четвер 23 листопада між 9:00 і 14:00 або п'ятниця 24 листопада між 10:00 і 15:00.

Як і очікувалося, жоден із запрошених гостей не прибув у четвер до штаб-квартири глави уряду. Лідери партій бойкотували консультації, про що вони заявляли від самого початку.

"Третій шлях" і "Лівиця" хочуть сформувати уряд з "Громадянською коаліцією" і Дональдом Туском на чолі, і, як показали голосування в парламенті, саме на їхньому боці більшість.

Лише "Конфедерація" погодилася зустрітися з Моравецьким. Політики цього угруповання зустрінуться з прем'єр-міністром у п'ятницю о 12.30. За їхніми словами, вони мають чітке послання: "Конфедерація" голосуватиме проти вотуму довіри уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

"Натомість делегація "Конфедерації" візьме участь у консультативній зустрічі, запропонованій прем'єр-міністром, щоб особисто представити вищезазначену позицію прем'єр-міністру, а також закликати уряд виконати вимоги перевізників та фермерів, які протестують на польсько-українському кордоні", – заявили в партії.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда офіційно доручив Моравецькому, який за попереднього скликання Сейму був прем’єром, сформувати новий уряд.

Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму. До того ж більшість поляків вважають представника опозиції Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

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