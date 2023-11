Зеленский поговорил с Рютте о дальнейшей помощи Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте, который вскоре покинет пост, провели телефонный разговор о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что говорил с Рютте об усилиях для сохранения единства в Европе и важности неизменной военной и финансовой поддержки Украины.

"В этом контексте недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 млрд евро в 2024 году является лучшим сигналом для других партнеров. Благодарен Нидерландам за всю помощь, а также за поддержку украинской формулы мира и гуманитарной инициативы", – рассказал Владимир Зеленский.

Марк Рютте со своей стороны отметил, что они говорили о "текущей ситуации и приближении зимы", и что Нидерланды солидарны с украинцами и поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии.

📞: Just had one of my regular calls with @ZelenskyyUA on the current situation in Ukraine and the coming winter. The Netherlands stands with the people of Ukraine and supports Ukraine in its fight against Russian aggression.