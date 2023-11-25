Зеленський про блокаду кордоні з Польщею: Треба більше часу

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на польсько-українському кордоні, де польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він пов’язує ситуацію, що склалася з "деякими політичними кроками наших сусідів".

"Я вважаю нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план. Працює прем'єр-міністр, також віцепрем'єрка Стефанішина, також на рівні МЗС і Міністерства інфраструктури. Усе це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити", – сказав український президент.

Він додав, що на польському кордоні з’явився "новий виклик".

"Я думаю, нам треба дати трохи часу нашим сусідам. Усе потеплішає", – резюмував Зеленський.

Польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їхня блокада може тривати до 3 січня.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

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